ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Офис генпрокурора пытается "обеспечить эффективную коммуникацию" между НАБУ и СБУ по делу Чауса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
30 июля Чауса обнаружили в селе в Винницкой области
30 июля Чауса обнаружили в селе в Винницкой области
Фото: ChausUA Николай Чаус / Telegram

В Офисе генерального прокурора Украины хотят обеспечить "эффективную коммуникацию" между Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности, которые расследуют дела бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Об этом в ОПУ 2 августа заявили "Украинской правде".

В ведомстве напомнили, что Чаус проходит по двум делам – как подозреваемый по делу о взятке, которое расследует НАБУ, и потерпевший по делу о похищении, им занимается СБУ. В ОГПУ заявили, что к ним не обращались по изменению подследственности в этих производствах.

"Разные процессуальные статусы этого лица в уголовных процессах не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих производств. Офис генпрокурора принимает меры для обеспечения эффективной коммуникации органов досудебного расследования для реализации неуклонного выполнения всех решений следователей и судов, направленных на всестороннее полное и беспристрастное исследование обстоятельств обоих уголовных производств", – сказали в Офисе генпрокурора.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. В СБУ также напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец смог добиться встречи с ним только 1 августа. По словам Кравца, экс-судья "пока не является задержанным и находится действительно под защитой СБУ". 

ВАКС 1 августа начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании для Чауса меры пресечения в виде содержания под стражей, но так как подозреваемого не было, заседание отложили до 14.00 4 августа.

Теги: СБУ, Украина, НАБУ, Ростислав Кравец, Николай Чаус, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мочилово, обсасывание, сексуальная объективация". Мендель показала новые фото, в которых "родилась заново"
"Мочилово, обсасывание, сексуальная объективация". Мендель показала новые фото, в которых "родилась заново"
"Держим кулаки!" Надя Дорофеева сообщила о состоянии ее избитого танцора Евгения Гончаренко
"Держим кулаки!" Надя Дорофеева сообщила о состоянии ее избитого танцора Евгения Гончаренко
Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала фото с новорожденной дочкой
Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала фото с новорожденной дочкой
"Мы самые счастливые!" У MamaRika и Сергея Середы родился сын. Фото из роддома
"Мы самые счастливые!" У MamaRika и Сергея Середы родился сын. Фото из роддома
10 советов о том, как сделать карту желаний
10 советов о том, как сделать карту желаний
  "Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео
  "Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
"Какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться". Жанна Бадоева снялась в коротком платье на высоких каблуках
"Какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться". Жанна Бадоева снялась в коротком платье на высоких каблуках
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Это п...здец", "Унылая попа". Волочкова засветила ягодицы в миниатюрном бикини
"Это п...здец", "Унылая попа". Волочкова засветила ягодицы в миниатюрном бикини
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS