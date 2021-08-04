ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Адвокат Чауса заявил, что экс-судья до заседания ВАКС будет находиться под охраной СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
3 августа Чауса задержали детективы НАБУ
3 августа Чауса задержали детективы НАБУ
Фото: vru.gov.ua

Экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус до заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 4 августа будет находиться под охраной Службы безопасности Украины. Об этом во вторник в Telegram сообщил его адвокат Ростислав Кравец.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". Ранее, 1 августа, ВАКС начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании для Чауса меры пресечения в виде содержания под стражей, но так как подозреваемого не было, заседание отложили до 14.00 среды.

"Только закончили следственные действия с Николаем Чаусом. СБУ передала НАБУ Николая Чауса. Но он продолжает находиться под защитой СБУ. До завтрашнего суда он будет помещен в ИВС (изолятор временного содержания. – "ГОРДОН") СБУ и под охраной СБУ", – написал Кравец.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. В СБУ также напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

Кравец смог добиться встречи с Чаусом только 1 августа.

Теги: СБУ, Украина, больница, Феофания, правоохранители, задержание, НАБУ, безопасность, Ростислав Кравец, Николай Чаус, адвокат, суд, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если не Photoshop, то шедевральная фигура". Каменских потрясла соцсеть фигурой в красном мини-бикини
"Если не Photoshop, то шедевральная фигура". Каменских потрясла соцсеть фигурой в красном мини-бикини
Сталлоне презентовал кольцо собственного дизайна и объявил о продолжении боевика "Неудержимые"
Сталлоне презентовал кольцо собственного дизайна и объявил о продолжении боевика "Неудержимые"
  Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
  Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
  "Нет у меня девушки. Парня тоже". Участник "Танцев со звездами" и капитан команды "Стояновка" Люленов назвал причину своего одиночества
  "Нет у меня девушки. Парня тоже". Участник "Танцев со звездами" и капитан команды "Стояновка" Люленов назвал причину своего одиночества
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Терон вместе с двумя приемными детьми спрыгнула с нижней палубы яхты
Терон вместе с двумя приемными детьми спрыгнула с нижней палубы яхты
Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, почему скрывает своего избранника
Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, почему скрывает своего избранника
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
"Дышит через кислородную маску, легкие восстанавливаются". Директор МакSим подтвердила, что певица вышла из 40-дневной комы
"Дышит через кислородную маску, легкие восстанавливаются". Директор МакSим подтвердила, что певица вышла из 40-дневной комы
Остапчук заявил, что получил вторую дозу вакцины от коронавируса
Остапчук заявил, что получил вторую дозу вакцины от коронавируса
Солистка Kazka Зарицкая прогулялась по центру Загреба без бюстгальтера
Солистка Kazka Зарицкая прогулялась по центру Загреба без бюстгальтера
Ефросинина стала судьей популярного шоу
Ефросинина стала судьей популярного шоу
Жена Бардаша в вязаном купальнике показала тату в зоне бикини
Жена Бардаша в вязаном купальнике показала тату в зоне бикини
48-летняя Клум засветила голую грудь на постельных фото с 31-летним мужем
48-летняя Клум засветила голую грудь на постельных фото с 31-летним мужем
"Танцы со звездами". Где и когда смотреть новый сезон
"Танцы со звездами". Где и когда смотреть новый сезон
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем
"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS