НАБУ зарегистрировало два производства против СБУ за похищение Чауса – СМИ

В НАБУ считают, что не передав Чауса в бюро, СБУ превысила свои полномочия и похитила экс-судью, пишет "Главком" Скриншот: ТСН / Facebook (архив)

Детективы НАБУ считают, что задержав 30 июля найденного в Украине экс-судью Николая Чауса, работники СБУ нарушили решение суда, а также ч. 1 ст. 210 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которым в случае задержания Чаус должен был быть передан в ближайший орган досудебного расследования, которым в данном случае является НАБУ.

По данным "Главкома", НАБУ считает, что действия СБУ подпадают под ст. 146-1 (похищение или незаконное удержание человека представителем государства) и ст. 365 (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Предполагается, что не передав Чауса в НАБУ, представители спецслужбы превысили свои служебные полномочия. А доставку Чауса в офис СБУ и его укрытие на протяжении нескольких дней в СБУ расценивают как "насильственное исчезновение", отмечает издание.

3 августа в НАБУ официально заявляли, что сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса "является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и может содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий".