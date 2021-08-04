ВАКС отправил Чауса под домашний арест

Чаус будет под домашним арестом и под защитой СБУ Фото: vru.gov.ua

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в суде.

"Суд избрал меру пресечения Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета", – рассказали в ВАКС.

Пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис сообщила изданию "ГОРДОН", что меру пресечения избрали в рамках досудебного расследования на две недели – до 18 августа.

До того времени должно состояться еще одно заседание, на котором Чаусу изберут дальнейшую меру пресечения, пишет "Сегодня", ссылаясь на прокурора. Все это время экс-судья будет находиться под защитой Службы безопасности Украины, уточнило издание.

Заседание суда по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Чаусу продолжалось более восьми часов. Оно проходило в закрытом режиме. Защита начала с того, что подала ходатайство об отводе судьи, но его отклонили.

Детективы просили арестовать Чауса с возможностью внесения залога. По их данным, здоровье экс-судьи позволят ему сидеть в СИЗО, пишет журналист Олег Новиков.