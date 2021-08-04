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ПОЛИТИКА

ВАКС избирает меру пресечения Чаусу в закрытом режиме

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ВАКС удовлетворил ходатайства стороны обвинения и защиты в деле экс-судьи Чауса
ВАКС удовлетворил ходатайства стороны обвинения и защиты в деле экс-судьи Чауса
Фото: hcac.court.gov.ua

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины удовлетворил ходатайства стороны обвинения и защиты в деле Николая Чауса, сделав закрытым заседание по избранию меры пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева. Об этом 4 августа сообщает "Радіо Свобода".

Перед началом заседания адвокат Чауса Ростислав Кравец заявлял, что подаст ходатайство о проведении закрытого заседания суда, так как на нем могут быть озвучены данные, составляющие государственную тайну и являющиеся угрозой нацбезопасности, подчеркивает "Радіо Свобода".  

Отмечается, что заседание ВАКС в деле Чауса началось с задержкой на полчаса.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. В СБУ также напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

1 августа ВАКС начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании для Чауса меры пресечения в виде содержания под стражей, но так как подозреваемый не явился, заседание отложили до 14.00 4 августа.

Теги: Украина, правоохранители, НАБУ, Ростислав Кравец, Николай Чаус, адвокат, суд, заседание, ВАКС
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