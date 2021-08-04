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ПОЛИТИКА

Сытник подтвердил, что НАБУ открыло производства против СБУ из-за Чауса

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Сытник (на фото) о Чаусе: Мы получили дискредитированного и, возможно, подготовленного фигуранта-свидетеля, с рисками его обращения в ЕСПЧ о политическом преследовании в Украине
Сытник (на фото) о Чаусе: Мы получили дискредитированного и, возможно, подготовленного фигуранта-свидетеля, с рисками его обращения в ЕСПЧ о политическом преследовании в Украине
Фото: НАБУ / zn.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подтвердил, что НАБУ открыло уголовные производства против СБУ из-за событий вокруг экс-судьи Николая Чауса. Об этом Сытник сообщил в интервью ZN.UA, опубликованном 4 августа.

О том, что НАБУ 2 августа открыло два производства против СБУ по статьям о похищении или незаконном удержании человека представителем государства и превышении служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа из-за действий спецслужбы на протяжении последних дней в отношении Чауса, сообщал со ссылкой на источники "Главком".

"Мы действительно зарегистрировали производства по двум статьям – о превышении служебных полномочий – и направили их генпрокурору для определения подследственности. Это касалось событий пятницы (30 июля, когда Чауса нашли в Украине. – "ГОРДОН")", – сказал Сытник.

Он выразил надежду, что теперь, когда СБУ передала Чауса НАБУ, ситуация войдет в законное русло и бюро сможет закончить расследование. 

Директор НАБУ отметил, что когда Чаус появился в селе в Винницкой области, представитель полиции, как и положено, позвонил в НАБУ – как инициатору розыска и заочного ареста экс-судьи.

"Однако пока мы организовывали процедуру его доставки в суд, экс-судью забрали местные работники СБУ. Не составляя никаких документов, не объясняя свое поведение, в том числе и Генпрокуратуре. Таким образом экс-судья "пропал" в третий раз... Он действительно вертолетом был доставлен сначала в Киевскую область, а потом в Киев. Историю о том, как это происходило, с кортежем автомобилей, который сопровождали "Альфа" и СБУ, вы видели", – рассказал Сытник.

По его словам, руководители СБУ, МВД и Офиса генпрокурора в тот день не были на связи, так как заседали в СНБО. Позже глава МВД и генпрокурор все-таки позвонили в НАБУ, а вот связаться с главой СБУ Иваном Бакановым в НАБУ смогли только 3 августа, когда спецслужба сообщила антикоррупционному бюро, что экс-судья в "Феофании".

Директор НАБУ отметил, что в марте 2021 года уже было решение суда Молдовы о том, что Чаусу отказано в политическом убежище. Он мог быть законно экстрадирован в Украину, а дело о коррупции – расследовано. Теперь же "рядовое дело стало политическим", а доверять показаниям экс-судьи стало сложнее. 

"Мы получили дискредитированного и, возможно, подготовленного фигуранта-свидетеля Чауса, с рисками его обращения в ЕСПЧ о политическом преследовании в Украине", – подчеркнул Сытник.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. СМИ писали, что его задержали сотрудники СБУ.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили СБУ передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. 

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил, что Чаус "пока не является задержанным и находится под защитой СБУ". Он отметил, что Чаусу необходима медицинская помощь.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". 4 августа ВАКС должен рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Теги: СБУ, коррупция, похищение, правоохранители, Артем Сытник, задержание, НАБУ, Николай Чаус, преследование, Иван Баканов, кортеж
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