Экс-глава Офиса президента Богдан предложил Чаусу услуги адвоката, если экс-судья сдаст "и тех, и этих"

Богдан (на фото) – Чаусу: Я Вас защищаю, а Вы всех сдаете в обмен на свободу Фото: Андрей Богдан / Facebook

"Николай Алексеевич, а помните, как все начиналось??? Давайте так, я Вас защищаю, а Вы всех сдаете в обмен на свободу? И тех, и этих. Осень придет обоих посадим!!!", – написал Богдан.

"Украинская правда", ссылаясь на данные четырех источников в правоохранительных органах и окружении президента Владимира Зеленского, написала 2 августа, что Чауса похитили весной 2021 года и вывезли из Молдовы в Украину, чтобы собрать компромат на пятого президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу.

По информации издания, в Офисе президента считают, что во времена предшественников Зеленского в спецслужбе была группа, которая занималась прослушиванием и похищением людей, именно она якобы вывозила Чауса в 2016 году из Украины.