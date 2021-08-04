"СБУ одумалась". Сытник рассказал, как в НАБУ узнали о местонахождении Чауса

Сытник отметил, что экс-судья находился в следственном изоляторе СБУ, потому что у НАБУ нет собственного СИЗО Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

"О месте нахождения экс-судьи нам официально сообщил руководитель следственного управления СБУ. После того, как мы получили письмо от СБУ, наши работники выехали в Феофанию, где находились представители СБУ", – сообщил Сытник.

На вопрос, почему СБУ передала Чауса НАБУ, он ответил: "СБУ, скажем, так, одумалась. Экс-судья – подследственный НАБУ. Вчера утром мы в очередной раз сделали официальное заявление. Видимо, по совокупности этих факторов и было принято такое решение".

Он уточнил, что после выезда сотрудников НАБУ на место поговорил с главой СБУ Иваном Бакановым. По итогам разговора был составлен протокол о задержании Чауса.

Сытник отметил, что до заседания в Высшем антикоррупционном суде Чаус находился в следственном изоляторе СБУ, потому что у НАБУ нет собственного СИЗО. По словам Сытника, из "Феофании" Чауса выписали, с ним можно проводить следственные действия и он может содержаться под стражей.

"И поскольку речь идет об обеспечении мероприятий безопасности, то доставку подозреваемого экс-судьи в суд осуществит СБУ", – добавил он.

Директор НАБУ подчеркнул, что сейчас самое главное для бюро – рассмотрение судом вопроса о применении к Чаусу меры пресечения, чтобы следователи бюро могли завершить расследование.