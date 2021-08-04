"Был прикован к постели 50 дней". Адвокат Чауса заявил, что над его подзащитным издевались

Адвокат отметил, что Чаус прибыл в суд под охраной СБУ, в изоляторе которой находился этой ночью, и повторил, что экс-судье требуется медицинское обследование.
"Исходя из его физического состояния, Николаю Алексеевичу нужна профессиональная медицинская помощь. К нему применялись пытки. По его словам, он больше 50 дней был прикован к постели, ему не давали вставать, только в туалет. Ему не давали больше месяца мыться, постоянно включали-выключали свет", – сказал адвокат.
Кравец заявил, что, по словам Чауса, все это происходило на территории Украины. "Я считаю, что в этом деле замешаны все наши спецслужбы, и не только наши, а и спецслужбы других стран", – добавил он.
Он сказал, что защита будет просить суд о проведении закрытого слушания по избранию меры пресечения, так как в материалах дела содержится государственная тайна. Позднее стало известно, что ходатайство было удовлетворено – заседание проходит в закрытом режиме.
Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.
3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.
НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.
В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили СБУ передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской.
31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил, что Чаус "пока не является задержанным и находится под защитой СБУ". Он отметил, что Чаусу необходима медицинская помощь.
Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". 4 августа ВАКС должен рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.
По словам Сытника, до заседания в суде Чаус находился в изоляторе СБУ, потому что у НАБУ нет собственного СИЗО.