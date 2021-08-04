"Был прикован к постели 50 дней". Адвокат Чауса заявил, что над его подзащитным издевались

Адвокат отметил, что Чаус прибыл в суд под охраной СБУ, в изоляторе которой находился этой ночью, и повторил, что экс-судье требуется медицинское обследование.

"Исходя из его физического состояния, Николаю Алексеевичу нужна профессиональная медицинская помощь. К нему применялись пытки. По его словам, он больше 50 дней был прикован к постели, ему не давали вставать, только в туалет. Ему не давали больше месяца мыться, постоянно включали-выключали свет", – сказал адвокат.

Кравец заявил, что, по словам Чауса, все это происходило на территории Украины. "Я считаю, что в этом деле замешаны все наши спецслужбы, и не только наши, а и спецслужбы других стран", – добавил он.

Он сказал, что защита будет просить суд о проведении закрытого слушания по избранию меры пресечения, так как в материалах дела содержится государственная тайна. Позднее стало известно, что ходатайство было удовлетворено – заседание проходит в закрытом режиме.