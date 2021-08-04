Сытник подтвердил, что НАБУ открыло два производства против СБУ из-за Чауса

Сытник (на фото) о Чаусе: Мы получили дискредитированного и, возможно, подготовленного фигуранта-свидетеля, с рисками его обращения в ЕСПЧ о политическом преследовании в Украине Фото: НАБУ / zn.ua

О том, что НАБУ 2 августа открыло два производства против СБУ по статьям о похищении или незаконном удержании человека представителем государства и превышении служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа из-за действий спецслужбы на протяжении последних дней в отношении Чауса, сообщал со ссылкой на источники "Главком".

"Мы действительно зарегистрировали производства по двум статьям – о превышении служебных полномочий – и направили их генпрокурору для определения подследственности. Это касалось событий пятницы (30 июля, когда Чауса нашли в Украине. – "ГОРДОН")", – сказал Сытник.

Он выразил надежду, что теперь, когда СБУ передала Чауса НАБУ, ситуация войдет в законное русло и бюро сможет закончить расследование.

Директор НАБУ отметил, что когда Чаус появился в селе в Винницкой области, представитель полиции, как и положено, позвонил в НАБУ – как инициатору розыска и заочного ареста экс-судьи.

"Однако пока мы организовывали процедуру его доставки в суд, экс-судью забрали местные работники СБУ. Не составляя никаких документов, не объясняя свое поведение, в том числе и Генпрокуратуре. Таким образом экс-судья "пропал" в третий раз... Он действительно вертолетом был доставлен сначала в Киевскую область, а потом в Киев. Историю о том, как это происходило, с кортежем автомобилей, который сопровождали "Альфа" и СБУ, вы видели", – рассказал Сытник.

По его словам, руководители СБУ, МВД и Офиса генпрокурора в тот день не были на связи, так как заседали в СНБО. Позже глава МВД и генпрокурор все-таки позвонили в НАБУ, а вот связаться с главой СБУ Иваном Бакановым в НАБУ смогли только 3 августа, когда спецслужба сообщила антикоррупционному бюро, что экс-судья в "Феофании".

Директор НАБУ отметил, что в марте 2021 года уже было решение суда Молдовы о том, что Чаусу отказано в политическом убежище. Он мог быть законно экстрадирован в Украину, а дело о коррупции – расследовано. Теперь же "рядовое дело стало политическим", а доверять показаниям экс-судьи стало сложнее.

"Мы получили дискредитированного и, возможно, подготовленного фигуранта-свидетеля Чауса, с рисками его обращения в ЕСПЧ о политическом преследовании в Украине", – подчеркнул Сытник.