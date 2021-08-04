Показаний Чауса будет недостаточно, чтобы выдвинуть обвинение Порошенко – Рябошапка

Рябошапка: У СБУ были свои мотивы скрывать Чауса от НАБУ Фото: Rouslan Riaboshapka / Facebook

Рябошапка вспомнил о преследовании, которое устроили детективы Национального антикоррупционного бюро за сотрудниками Службы безопасности Украины в день, когда Чаус нашелся в Винницкой области.

"У СБУ были свои мотивы скрывать Чауса от НАБУ. Возможно, им нужно было несколько дней, чтобы выяснить, что Чаус собирается говорить, а что не собирается. Возможно, [хотели] убедить его раскрыть определенную информацию или не раскрывать ее", – отметил экс-глава Офиса генпрокурора.

Он считает незаконными действия СБУ.

"Фактически, чтобы скрыть одно преступление, они совершили ряд других", – подчеркнул Рябошапка.

Чаус, учитывая его эмоциональное состояние, может "забыть обещания, которые он давал два-три дня назад", и начать говорить "неприятную для кого-то правду", добавил экс-генпрокурор.

Ведущий спросил, верно ли предположение, что показания экс-судьи могут "стать бомбой и едва ли не позволят посадить пятого президента Украины Петра Порошенко".

"Мне кажется, что желание использовать показания Чауса, чтобы посадить, грубо говоря, привлечь к ответственности Петра Порошенко – это и является главной идеей похищения Чауса из Молдовы и продолжения спецоперации уже в Украине. Но показания Чауса не могут быть единственным источником доказательств для этого. Они должны сопровождаться другими доказательствами, и я не уверен, что у следствия есть эти доказательства или они могут появиться. Тем более, через 5 лет после того, как событие произошло", – ответил Рябошапка.