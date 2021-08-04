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ПОЛИТИКА

Показаний Чауса будет недостаточно, чтобы выдвинуть обвинение Порошенко – Рябошапка

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Рябошапка: У СБУ были свои мотивы скрывать Чауса от НАБУ
Рябошапка: У СБУ были свои мотивы скрывать Чауса от НАБУ
Фото: Rouslan Riaboshapka / Facebook

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что главная цель похищения украинского экс-судьи Николая Чауса в Молдове – использовать его показания против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом Рябошапка сказал в интервью "Радио НВ" 4 августа.

Рябошапка вспомнил о преследовании, которое устроили детективы Национального антикоррупционного бюро за сотрудниками Службы безопасности Украины в день, когда Чаус нашелся в Винницкой области. 

"У СБУ были свои мотивы скрывать Чауса от НАБУ. Возможно, им нужно было несколько дней, чтобы выяснить, что Чаус собирается говорить, а что не собирается. Возможно, [хотели] убедить его раскрыть определенную информацию или не раскрывать ее", – отметил экс-глава Офиса генпрокурора.  

Он считает незаконными действия СБУ. 

"Фактически, чтобы скрыть одно преступление, они совершили ряд других", – подчеркнул Рябошапка. 

Чаус, учитывая его эмоциональное состояние, может "забыть обещания, которые он давал два-три дня назад", и начать говорить "неприятную для кого-то правду", добавил экс-генпрокурор. 

Ведущий спросил, верно ли предположение, что показания экс-судьи могут "стать бомбой и едва ли не позволят посадить пятого президента Украины Петра Порошенко". 

"Мне кажется, что желание использовать показания Чауса, чтобы посадить, грубо говоря, привлечь к ответственности Петра Порошенко – это и является главной идеей похищения Чауса из Молдовы и продолжения спецоперации уже в Украине. Но показания Чауса не могут быть единственным источником доказательств для этого. Они должны сопровождаться другими доказательствами, и я не уверен, что у следствия есть эти доказательства или они могут появиться. Тем более, через 5 лет после того, как событие произошло", – ответил Рябошапка. 

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили СБУ передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. 

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил, что Чаус "пока не является задержанным и находится под защитой СБУ". Он отметил, что Чаусу необходима медицинская помощь.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". 4 августа ВАКС должен рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, до заседания в суде Чаус находился в изоляторе СБУ, потому что у НАБУ нет собственного СИЗО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Петр Порошенко, СИЗО, НАБУ, обвинение, Николай Чаус, подозрение, Руслан Рябошапка
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