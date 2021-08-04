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ВАКС отказал защите Чауса в отводе судьи, заседание об избрании меры пресечения продолжится – пресс-служба

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Заседание суда об избрании меры пресечения Чаусу продолжится в закрытом режиме, сообщили в ВАКС
Заседание суда об избрании меры пресечения Чаусу продолжится в закрытом режиме, сообщили в ВАКС
Фото: vru.gov.ua

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отклонил ходатайство защиты Николая Чауса об отводе судьи Владимира Воронько на заседании по избранию меры пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ВАКС Олеся Чемерис. Ее брифинг транслировался в эфире телеканала "Украина 24".

Позже Чемерис рассказала, что судья получил постановление об отказе в отводе.

"Основной судья получил решение, по которому не удовлетворен отвод… Рассмотрение дела начнется сегодня. Будет ли рассмотрение завершено сегодня, я не знаю", – отметила она.

По словам Чемерис, заседание продолжится в закрытом режиме.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. В СБУ также напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

1 августа ВАКС начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании для Чауса меры пресечения в виде содержания под стражей, но так как подозреваемый не явился, заседание отложили до 14.00 4 августа.

Теги: Украина, НАБУ, Николай Чаус, судья, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, брифинг, заседание, ВАКС
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