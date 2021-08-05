Если Чаус снова исчезнет, у него будет больше шансов получить политическое убежище – Сытник

Последние события с Чаусом (на фото) повысили его шансы на получение убежища и добавили аргументов для подачи обращения в ЕСПЧ, считает Сытник Фото: Светлана Чаус / Facebook

Об этом в интервью "Радио НВ", вышедшем 4 августа, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Журналистка напомнила, что согласно информации СМИ, Чауса после похищения в Молдове удерживали на военной базе в Украине. Она отметила, что неизвестно, кто разговаривал все это время с экс-судьей, а также где он в действительности находился. Она спросила, можно ли верить после этих событий показаниям Чауса.

"На самом деле все гораздо хуже. Потому что сейчас, после всех этих событий, если он, не дай бог, опять исчезнет, шансов получить политическое убежище у него гораздо больше, как и аргументов для обращения в Европейский суд по правам человека. То есть чьи-то глупые действия фактически на ровном месте заполитизировали обычное дело, и это для нас очень неприятно", – ответил Сытник.

Он подчеркнул, что никакие показания не могут иметь определяющей силы в уголовном производстве.

"Даже если бы [Чаус] приехал по процедуре экстрадиции и не было бы всех этих событий, его показания все равно бы проверялись. Потому что в таких делах, где стоит вопрос авторитета государства и правоохранительных органов, нельзя делать вывод только из показаний одного человека или косвенных доказательств", – пояснил директор НАБУ.