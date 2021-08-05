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ПОЛИТИКА

Если Чаус снова исчезнет, у него будет больше шансов получить политическое убежище – Сытник

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Последние события с Чаусом (на фото) повысили его шансы на получение убежища и добавили аргументов для подачи обращения в ЕСПЧ, считает Сытник
Последние события с Чаусом (на фото) повысили его шансы на получение убежища и добавили аргументов для подачи обращения в ЕСПЧ, считает Сытник
Фото: Светлана Чаус / Facebook

Украинский экс-судья Николай Чаус после похищения в Молдове, а затем – погони силовиков за ним в Украине имеет больше шансов получить политическое убежище в случае, если он "снова исчезнет".

Об этом в интервью "Радио НВ", вышедшем 4 августа, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. 

Журналистка напомнила, что согласно информации СМИ, Чауса после похищения в Молдове удерживали на военной базе в Украине. Она отметила, что неизвестно, кто разговаривал все это время с экс-судьей, а также где он в действительности находился. Она спросила, можно ли верить после этих событий показаниям Чауса. 

"На самом деле все гораздо хуже. Потому что сейчас, после всех этих событий, если он, не дай бог, опять исчезнет, шансов получить политическое убежище у него гораздо больше, как и аргументов для обращения в Европейский суд по правам человека. То есть чьи-то глупые действия фактически на ровном месте заполитизировали обычное дело, и это для нас очень неприятно", – ответил Сытник. 

Он подчеркнул, что никакие показания не могут иметь определяющей силы в уголовном производстве. 

"Даже если бы [Чаус] приехал по процедуре экстрадиции и не было бы всех этих событий, его показания все равно бы проверялись. Потому что в таких делах, где стоит вопрос авторитета государства и правоохранительных органов, нельзя делать вывод только из показаний одного человека или косвенных доказательств", – пояснил директор НАБУ.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание, а Интерпол объявил в международный розыск. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. СМИ писали, что его задержали сотрудники СБУ.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили СБУ передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. 

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил, что Чаус "пока не является задержанным и находится под защитой СБУ". Он отметил, что Чаусу необходима медицинская помощь.

1 августа ВАКС начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании для Чауса меры пресечения, но так как подозреваемый не явился, заседание отложили до 4 августа. Вечером 3 августа бюро сообщило, что детективы задержали Чауса в "Феофании"

По словам Сытника, до заседания в суде Чаус находился в изоляторе СБУ, потому что у НАБУ нет собственного СИЗО

4 августа ВАКС продолжил рассмотрение ходатайства НАБУ, Чауса на две недели отправили под круглосуточный домашний арест

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Украина, Молдова, ЕСПЧ, Артем Сытник, убежище, НАБУ, Николай Чаус, Европейский суд, домашний арест
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