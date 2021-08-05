Сытник: Законных оснований забрать дело Чауса у НАБУ нет

Об этом он заявил в интервью "Радио НВ", вышедшем 4 августа.
Сытник рассказал, что НАБУ расследует два производства, в которых фигурирует Чаус: о коррупции и о пересечении границы Украины в 2016 году.
"Законных оснований забирать дело – ни одно, ни другое – нет. Но исходя из тех прецедентов, которые были до этого, когда используется Печерский суд, который выносит решения, которые на голову не налезают... В дальнейшем на основании этих решений Печерского суда принимается решение Генеральной прокуратуры, то же дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента. Поэтому исключать то, что будут попытки забрать дело, я не могу. С другой стороны, могу сказать точно, что законных оснований это сделать точно нет", – заявил Сытник.
Забрать дело Чауса у НАБУ хочет защита экс-судьи. Адвокат Чауса Ростислав Кравец считает, что производство о взяточничестве должен расследовать "любой другой правоохранительный орган, не только СБУ".
Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание, а Интерпол объявил в международный розыск. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.
3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.
НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
16 мая в созданном в тот же день Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус" было опубликовано видео, на котором экс-судья сказал, что "жив-здоров", а также заявил, что его действительно похищали, "но не сейчас, а в 2016 году". Светлана Чаус узнала супруга на видео, но отметила, что его "мимика и выражение лица" изменились.
30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. СМИ писали, что его задержали сотрудники СБУ.
В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили СБУ передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской.
31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил, что Чаус "пока не является задержанным и находится под защитой СБУ". Он отметил, что Чаусу необходима медицинская помощь.
1 августа ВАКС начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании для Чауса меры пресечения, но так как подозреваемый не явился, заседание отложили до 4 августа. Вечером 3 августа бюро сообщило, что детективы задержали Чауса в "Феофании".
По словам Сытника, до заседания в суде Чаус находился в изоляторе СБУ, потому что у НАБУ нет собственного СИЗО.
4 августа ВАКС продолжил рассмотрение ходатайства НАБУ, Чауса на две недели отправили под круглосуточный домашний арест.