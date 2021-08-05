Сытник: Законных оснований забрать дело Чауса у НАБУ нет

НАБУ расследует два производства, в которых фигурирует Чаус (на фото) Фото: НАБУ / Facebook

Об этом он заявил в интервью "Радио НВ", вышедшем 4 августа.

Сытник рассказал, что НАБУ расследует два производства, в которых фигурирует Чаус: о коррупции и о пересечении границы Украины в 2016 году.

"Законных оснований забирать дело – ни одно, ни другое – нет. Но исходя из тех прецедентов, которые были до этого, когда используется Печерский суд, который выносит решения, которые на голову не налезают... В дальнейшем на основании этих решений Печерского суда принимается решение Генеральной прокуратуры, то же дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента. Поэтому исключать то, что будут попытки забрать дело, я не могу. С другой стороны, могу сказать точно, что законных оснований это сделать точно нет", – заявил Сытник.

Забрать дело Чауса у НАБУ хочет защита экс-судьи. Адвокат Чауса Ростислав Кравец считает, что производство о взяточничестве должен расследовать "любой другой правоохранительный орган, не только СБУ".