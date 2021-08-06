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ПОЛИТИКА

Чаус обжалует решение суда о домашнем аресте

Адвокат экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец собирается обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда о домашнем аресте его подзащитного. Об этом юрист сообщил в Telegram 5 августа.

Он отметил, что пообщался со своим клиентом и они решили, что будут подавать апелляцию на решение ВАКС.

Сейчас защита бывшего судьи изучает полученные от досудебного следствия документы.

4 августа ВАКС отправил Чауса на две недели под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Тогда Кравец в комментарии Общественному говорил, что не доволен решением суда, так как считает подозрение его клиенту необоснованным. При этом сам экс-судья, по словам адвоката, вынесенной мерой пресечения был доволен. 

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание, а Интерпол объявил в международный розыск. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили СБУ передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. 

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил, что Чаус "пока не является задержанным и находится под защитой СБУ". Он отметил, что Чаусу необходима медицинская помощь.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

Теги: апелляция, Ростислав Кравец, Николай Чаус, домашний арест, ВАКС
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