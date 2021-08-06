Чаус обжалует решение суда о домашнем аресте

Он отметил, что пообщался со своим клиентом и они решили, что будут подавать апелляцию на решение ВАКС.

Сейчас защита бывшего судьи изучает полученные от досудебного следствия документы.

4 августа ВАКС отправил Чауса на две недели под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Тогда Кравец в комментарии Общественному говорил, что не доволен решением суда, так как считает подозрение его клиенту необоснованным. При этом сам экс-судья, по словам адвоката, вынесенной мерой пресечения был доволен.