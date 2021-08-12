"Чувство дезориентации, большие проблемы с ногами". Адвокат Чауса рассказал о его состоянии

"У него большие проблемы с ногами, так как он прошел босиком 50 км, спасаясь от тех, кто его похитил... Пока непонятна ситуация со зрением... Чувство дезориентации у Николая Чауса еще не прошло, но потихоньку он приходит в себя", – рассказал он.

По словам Кравца, поскольку Чаус находится под круглосуточным домашним арестом, он не может выйти из дома и, следовательно, попасть на прием к врачу.

"Сейчас думаем над тем, чтобы найти нужного врача и попросить у следователя разрешение на посещение медика", – добавил адвокат.

Защитник экс-судьи добавил, что жена Чауса находится в Молдове. С покупкой продуктов ему помогает теща.

По словам адвоката, он подал апелляцию, чтобы суд признал подозрение Чаусу необоснованным. Когда состоится заседание – пока неизвестно.