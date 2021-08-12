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ПОЛИТИКА

"Чувство дезориентации, большие проблемы с ногами". Адвокат Чауса рассказал о его состоянии

Защита Чауса хочет попросить у следователя разрешение на посещение врача
Защита Чауса хочет попросить у следователя разрешение на посещение врача
Фото: НАБУ / Facebook

У бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса после похищения проблемы со здоровьем, но из-за домашнего ареста он не может попасть к врачу. Об этом заявил в комментарии "Сегодня" его адвокат Ростислав Кравец.

"У него большие проблемы с ногами, так как он прошел босиком 50 км, спасаясь от тех, кто его похитил... Пока непонятна ситуация со зрением... Чувство дезориентации у Николая Чауса еще не прошло, но потихоньку он приходит в себя", – рассказал он.

По словам Кравца, поскольку Чаус находится под круглосуточным домашним арестом, он не может выйти из дома и, следовательно, попасть на прием к врачу.

"Сейчас думаем над тем, чтобы найти нужного врача и попросить у следователя разрешение на посещение медика", – добавил адвокат.

Защитник экс-судьи добавил, что жена Чауса находится в Молдове. С покупкой продуктов ему помогает теща.

По словам адвоката, он подал апелляцию, чтобы суд признал подозрение Чаусу необоснованным. Когда состоится заседание – пока неизвестно.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание, а Интерпол объявил в международный розыск. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

4 августа суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест.

Теги: здоровье, апелляция, медики, Ростислав Кравец, Николай Чаус, подозрение, адвокат, домашний арест
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