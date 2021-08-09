САП обжаловала меру пресечения Чаусу

Чауса отправили на две недели под круглосуточный домашний арест Фото: vru.gov.ua

"САП подала апелляционную жалобу на решение ВАКС об избрании меры пресечения Чаусу. Просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей", – сказала она.

4 августа суд отправил Чауса на две недели под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.