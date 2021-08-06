Венедиктова: У меня есть ощущение, что будет апелляция на домашний арест Чауса и от прокуроров САП, и от его адвокатов

"Они [САП] у нас независимые, но у меня есть такое ощущение, что будет апелляция и от прокуроров САП, и также адвокаты Чауса заявили об апелляции. Думаю, что, скорее всего апелляция будет", – отметила генпрокурор.

4 августа ВАКС отправил Чауса на две недели под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Его адвокат Ростислав Кравец в комментарии Общественному говорил, что не доволен решением суда, так как считает подозрение его клиенту необоснованным. При этом сам экс-судья, по словам адвоката, вынесенной мерой пресечения был доволен.