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Венедиктова: У меня есть ощущение, что будет апелляция на домашний арест Чауса и от прокуроров САП, и от его адвокатов

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Венедиктова допустила, что САП подаст апелляцию на решение ВАКС о круглосуточном домашнем аресте Чауса
Венедиктова допустила, что САП подаст апелляцию на решение ВАКС о круглосуточном домашнем аресте Чауса
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допустила, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подаст апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о круглосуточном домашнем аресте бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Об этом Венедиктова заявила журналистам 6 августа, пишет "Интерфакс-Украина".

"Они [САП] у нас независимые, но у меня есть такое ощущение, что будет апелляция и от прокуроров САП, и также адвокаты Чауса заявили об апелляции. Думаю, что, скорее всего апелляция будет", – отметила генпрокурор.

4 августа ВАКС отправил Чауса на две недели под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Его адвокат Ростислав Кравец в комментарии Общественному говорил, что не доволен решением суда, так как считает подозрение его клиенту необоснованным. При этом сам экс-судья, по словам адвоката, вынесенной мерой пресечения был доволен.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание, а Интерпол объявил в международный розыск. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили СБУ передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. 

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Кравец заявлял, что Чаус "пока не является задержанным и находится под защитой СБУ". Он отметил, что Чаусу необходима медицинская помощь.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

Теги: Украина, прокуратура, судьи, апелляция, антикоррупционная прокуратура, Ростислав Кравец, Николай Чаус, адвокат, САП, домашний арест, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, ВАКС, прокурор
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