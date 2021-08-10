Чаус заявил, что сбежал от похитителей, прошел 50 км и сам сдался СБУ

4 августа суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения. 9 августа ВАКС опубликовал процессуальные решения, касающиеся отвода судьи по этому делу.
В тексте решения приведено заявление Чауса, что его похитили с целью убийства. Он добавил, что его не смогли убить, так как он бежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в Службу безопасности Украины.
Также Чаус утверждает, что работники Национального антикоррупционного бюро нарушили нормы уголовно-процессуального кодекса, не подав ходатайство о его задержании в суд, но обратившись с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста. Поэтому он считает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ "действовали по указанию".
Адвокаты Чауса также обратили внимание суда, что на момент избрания ему меры пресечения уже истек отведенный на это 48-часовой срок. Они объяснили, что Чаус фактически был задержан 30 июля, а в суд доставлен только 4 августа.
Судья ВАКС отбросил этот аргумент, поскольку СБУ предоставила справку, согласно которой Чаус был не задержан, а находился в больнице и к нему применялись меры безопасности.
Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание, а Интерпол объявил в международный розыск. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.
3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.
НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.
Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.