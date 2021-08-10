Чаус заявил, что сбежал от похитителей, прошел 50 км и сам сдался СБУ

4 августа суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения. 9 августа ВАКС опубликовал процессуальные решения, касающиеся отвода судьи по этому делу.

В тексте решения приведено заявление Чауса, что его похитили с целью убийства. Он добавил, что его не смогли убить, так как он бежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в Службу безопасности Украины.

Также Чаус утверждает, что работники Национального антикоррупционного бюро нарушили нормы уголовно-процессуального кодекса, не подав ходатайство о его задержании в суд, но обратившись с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста. Поэтому он считает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ "действовали по указанию".

Адвокаты Чауса также обратили внимание суда, что на момент избрания ему меры пресечения уже истек отведенный на это 48-часовой срок. Они объяснили, что Чаус фактически был задержан 30 июля, а в суд доставлен только 4 августа.

Судья ВАКС отбросил этот аргумент, поскольку СБУ предоставила справку, согласно которой Чаус был не задержан, а находился в больнице и к нему применялись меры безопасности.