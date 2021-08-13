Похищение Чауса: Генпрокуратура Молдовы отправила в суд уголовное дело против одного из обвиняемых

В генпрокуратуре Молдовы подчеркнули, что несколько раз отправляли запросы украинским коллегам для расследования похищения Чауса, но ответа не получили Фото: vru.gov.ua (архив)

Подозреваемый – гражданин Молдовы – был задержан по горячим следам молдавскими правоохранителями. Ему 30 лет, он проходил военную службу в национальном спецназе, а позднее работал в Украине охранником.

Согласно материалам следствия, в феврале подозреваемый был завербован в Украине и, вернувшись в Кишинев, собирал информацию о месте жительства экс-судьи и членов его семьи, маршрутах их передвижения, которые передавал заказчикам. Ко дню похищения Чауса он арендовал помещения и приобрел три транспортных средства, которые предоставил сообщникам.

"Лица, с которыми он работал, прибыли из-за пределов страны и использовали транспортные средства, в том числе для похищения двух человек (бывший судья и его охранник), а также, чтобы помешать последующему процессу расследования", – говорится в сообщении.

Обвиняемый с мая 2021 года содержался под стражей. Недавно он заключил досудебное соглашение с прокурорами о признании вины и был переведен под домашний арест. Его дело выделено в отдельное производство.

В генпрокуратуре Молдовы подчеркнули, что не раз обращались к украинским властям с несколькими запросами о судебных поручениях для продвижения расследования, однако официальной реакции прокуратуры Украины не последовало.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло 23 июля сообщил о завершении расследования дела Чауса и упомянул причастность "людей из спецструктур в Украине".

В МИД Украины говорили, что в ответ на ходатайство генпрокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи Украина отправляла запрос о дополнительной информации, "без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным".

В министерстве заявили, что расследование обстоятельств похищения Чауса возможно только при взаимодействии украинской и молдавской сторон и "на этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке".