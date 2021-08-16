Ляшко просит не останавливать в стране COVID-вакцинацию на День Независимости

В Украине полностью привились от коронавируса 2,7 млн человек Фото: EPA

Министр напомнил, что несколько недель подряд в Украине отмечается рост выявления новых случаев COVID-19.

"Мы должны обеспечить непрерывный доступ к вакцинам даже на выходных или праздниках. Дельта-штам коронавируса, сотни случаев которого уже зарегистрированы в Украине, заразнее. Вероятность развития тяжелого течения болезни в случае инфицирования этим штаммом намного выше, если вы не вакцинированы. Доступ к вакцинам должен быть непрерывным и удобным. На праздники мобильные бригады должны работать там, где это удобно для людей", – сказал Ляшко.

Министр отметил, что сейчас инфраструктура вакцинации насчитывает более 3 тыс. пунктов прививки, почти 400 центров массовой вакцинации и тысячу мобильных бригад.

"За неделю следует определить, какие опции их работы уместны в течение празднования 30-й годовщины независимости Украины. Цель этой работы – позволить максимально удобно встретиться вакцине и пациенту. Пунктам с низким потоком, возможно, действительно, следует взять паузу, чтобы подумать, как его увеличить, но центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ и других логистически привлекательных местах, должны работать", – добавил он.

В некоторых регионах успешно практикуют выезд мобильных бригад на площади и проведение вакцинации под открытым небом. Этот опыт следует перенять всем и применить во время праздничных мероприятий в центрах городов, считает Ляшко.