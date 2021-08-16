Ляшко анонсировал акцию ко Дню Независимости для вакцинированных от COVID-19 украинцев

Украинцы, которые получат прививку от COVID-19 с 18 августа, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, отметил Ляшко Фото: EPA

Так, украинцы, которые иммунизируются от COVID-19 начиная с 18 августа, получат бесплатные билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости.

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат бесплатные билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский", – сказал Ляшко.

В понедельник Ляшко попросил не останавливать вакцинацию против коронавируса даже на выходных или праздниках, а прививать людей под открытым небом.