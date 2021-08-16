Суд в Киеве удовлетворил иск Семочко о восстановлении в должности первого замглавы Службы внешней разведки

В ответе на запрос суд объяснил, что судебное производство по иску Семочко было открыто в ноябре 2019 года и было остановлено на период рассмотрения Верховным Судом Украины дела о законности подписанного 12 апреля 2019 года указа пятого президента Петра Порошенко об увольнении Семочко. В январе 2021 года ВС признал указ незаконным в связи с тем, что увольняемый был на больничном.

ОАСК продолжил рассматривать иск Семочко 13 мая, а решение вынес 11 августа.

"Окружной административный суд Киева установил, что обжалуемый указ издан при отсутствии указанных в нем оснований для увольнения истца с военной службы и не отвечает требованиям действующего законодательства", – объяснили в административном суде.