В Узбекистане за два дня посадили 46 самолетов и вертолетов с афганскими военными – Генпрокуратура

"По данным ведомства, 14–15 августа 22 военных самолета и 24 военных вертолета Афганистана незаконно пересекли воздушное пространство Узбекистана и были принудительно посажены в международном аэропорту Термеза. В воздушных судах находилось 585 вооруженных военнослужащих", – говорится в сообщении.

О том, что один из самолетов афганских ВВС упал вечером 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, уведомляло минобороны Узбекистана. Ведомство утверждало, что силы противовоздушной обороны пресекли попытку нарушения государственной границы.

Генпрокуратура Узбекистана опровергла данную информацию. По ее данным, во время сопровождения афганских самолетов на аэродром в воздухе столкнулись истребитель ВВС Узбекистана и штурмовик ВВС Афганистана.