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В Узбекистане опровергли информацию о сбитом самолете ВВС Афганистана и заявили о столкновении в воздухе

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В Ташкенте рассказали, что афганские самолеты сопровождали МиГ-29 ВВС Узбекистана
В Ташкенте рассказали, что афганские самолеты сопровождали МиГ-29 ВВС Узбекистана
Фото: ЕРА (архив)

Информацию о том, что самолет афганских военно-воздушных сил был сбит при попытке незаконно пересечь государственную границу Узбекистана, опровергли в Генпрокуратуре Узбекистана. Об этом 16 августа сообщает nuz.uz.

"В Генеральной прокуратуре сообщили, что на самом деле 15 августа три военных самолета Embraer-314 попросили разрешения на посадку в аэропорту Ханабад в Карши. Им было дано разрешение на приземление в аэропорту Термеза. При этом два военных самолета МиГ-29 Узбекистана контролировали полет. В ходе следования к аэропорту самолеты Embraer-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились", – пишет издание.

Пилоты разбившихся самолетов приземлились на парашютах, утверждают в ведомстве.

Самолет афганских ВВС упал вечером 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области на юге Узбекистана.

В минобороны Узбекистана заявляли, что силы противовоздушной обороны пресекли попытку нарушения государственной границы. По данным "РИА Новости", два летчика выжили, они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По техническим характеристикам, экипаж штурмовика Embraer-314 составляет два человека, истребителя МиГ-29 – один или два человека. 

Контекст:

В Афганистане на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года, ухудшилась ситуация с безопасностью. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.

Афганские военные пытаются скрыться в соседних странах.

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.

15 августа президент США Джо Байден объявил, что в Афганистан будут направлены 5 тыс. американских военных для безопасного вывода из страны представителей США и тех, кто им помогал. По его словам, представителей "Талибана" предупредили, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США и американскую миссию там, "будут встречены быстрыми и сильными" военными ударами США.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина в ночь на 16 августа вывезла из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. В ту же ночь, 16 августа, аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Теги: Афганистан, прокуратура, самолет, аэропорт, военные, граница, Узбекистан, ВВС, оборона, Минобороны, самолеты, парашют, пилот, столкновение
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