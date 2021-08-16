В Узбекистане опровергли информацию о сбитом самолете ВВС Афганистана и заявили о столкновении в воздухе

"В Генеральной прокуратуре сообщили, что на самом деле 15 августа три военных самолета Embraer-314 попросили разрешения на посадку в аэропорту Ханабад в Карши. Им было дано разрешение на приземление в аэропорту Термеза. При этом два военных самолета МиГ-29 Узбекистана контролировали полет. В ходе следования к аэропорту самолеты Embraer-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились", – пишет издание.

Пилоты разбившихся самолетов приземлились на парашютах, утверждают в ведомстве.

Самолет афганских ВВС упал вечером 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области на юге Узбекистана.

В минобороны Узбекистана заявляли, что силы противовоздушной обороны пресекли попытку нарушения государственной границы. По данным "РИА Новости", два летчика выжили, они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По техническим характеристикам, экипаж штурмовика Embraer-314 составляет два человека, истребителя МиГ-29 – один или два человека.