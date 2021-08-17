Из-за людей на взлетной полосе. Военный самолет Германии пять часов кружил над Кабулом, ожидая посадки – CМИ

Немецкий военный самолет в ночь на 17 августа смог забрать первую группу людей из Кабула Фото: ЕРА

Об этом, ссылаясь на источники, сообщило издание Bild.

По данным таблоида, людей убрали с полосы и самолет бундесвера приземлился в последнюю минуту. Было израсходовано топливо, еще несколько минут – и ему пришлось бы отправиться на дозаправку в Узбекистан.

Перед этим еще один самолет после цикла ожидания в воздухе отправился на дозаправку.

Всего Германия отправила четыре военных самолета.

В ночь на 17 августа борт, которому удалось приземлиться, забрал из Кабула первую группу людей, их вывезли в Ташкент, сообщило министерство обороны Германии в Twitter. Немецкие силы безопасности остались в аэропорту, готовятся к дальнейшим эвакуационным рейсам.

Сколько людей удалось вывезти из Афганистана этим бортом, и граждане каких стран они, в твите не уточняется. "Немецкая волна" сообщила, что это первый эвакуационный рейс Германии из Кабула.

Как пишет Bild, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала эту эвакуационную операцию одной из самых опасных.