Боррель решил созвать совещание глав МИД стран Евросоюза из-за ситуации в Афганистане

Боррель: Безопасность и благополучие его граждан, а также международная безопасность находятся под угрозой Фото: EPA

"После последних событий в Афганистане и после интенсивных контактов с партнерами в последние дни и часы я решил созвать внеочередную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС в формате Совета по иностранным делам для первой оценки завтра днем [17 августа]", – написал глава европейской дипломатии.

По словам Борреля, Афганистан "стоит на распутье".

"Безопасность и благополучие его граждан, а также международная безопасность находятся под угрозой", – заявил он.