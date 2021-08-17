США планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день – Пентагон

"В следующие несколько недель мы будем действовать настолько агрессивно, насколько сможем, и переместим как можно больше людей. Как только мы наладим здесь работу, мы сможем вывозить до 5 тыс. человек в день. Но это места не только в военных, но также и в коммерческих и чартерных самолетах", – сказал он.

При этом Кирби отметил, что наращивание таких темпов не означает, что США понадобится вывозить из Афганистана такое количество людей.