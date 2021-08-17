Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал 640 человек из Афганистана. Фото

Американский военный самолет за один рейс забрал число людей, близкое к максимальному Фото: ЕРА (архив)

По данным собеседников журналистов, изначально команда не планировала брать на борт такое большое количество людей, но они забрались в самолет через полуоткрытую рампу. Экипаж принял решение не высаживать беженцев и лететь. Собеседники Defense One говорят, что все беженцы, которые были на борту C-17, – афганцы.

Снимок с 640 пассажирами на борту C-17 опубликовал в Twitter журналист Маркус Вайсгербер.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT — Marcus Weisgerber (@MarcusReports) August 16, 2021

В соцсетях писали, что самолет забрал около 800 человек, но, по словам источника Defense One, корректная цифра – 640.

Reports that USAF C-17 RCH871 airborne out of #Kabul in #Afghanistan has 800 passengers on board! Incredible work being done by #USAF and allied aircrews just now which will without a doubt go down in the history books #AvGeek #RadioGeek #MilMonWorld #BravoZulu pic.twitter.com/8De9wLusWb — Military Monitoring World (@MilMonWorld) August 15, 2021

Считается, что это число людей на борту C-17 – одно из максимальных для данной модели самолета. Больше было только в 2013 году, когда с Филиппин, спасая от тайфуна, эвакуировали на таком борту 670 человек, отмечает издание.