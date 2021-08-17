В МАУ заявили, что самолеты авиакомпании будут облетать Афганистан

"Еще в пятницу авиакомпания осуществила свою оценку рисков пролета территории Афганистана, учитывая сложившуюся ситуацию в стране. С учетом выявленного повышения уровня угрозы для полетов, МАУ приняла решение выполнять облет территории Афганистана на рейсах в Дели для обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов", – отметили в компании.

Как сообщало Reuters, ряд международных авиакомпаний прекратили использовать воздушное пространство Афганистана на основании предписания афганского управления гражданской авиации, изданного 16 августа. В частности, о прекращении полетов над Афганистаном заявили United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, Air India, Terra Avia, Emirates.