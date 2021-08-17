Трамп призвал Байдена "с позором уйти в отставку" из-за ситуации в Афганистане

Именно при Трампе США заключили мирное соглашение с "Талибаном" Фото: EPA

По словам Трампа, Байдену "пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил, чтобы это случилось с Афганистаном".

Среди других причин, по которым, по мнению экс-президента, Байден должен покинуть свою должность, всплеск COVID-19 в стране, "пограничная катастрофа, разрушение энергетической независимости и подорванная экономика".

Вместе с тем именно при Трампе в феврале 2020 года представители США и исламистского движения "Талибан", с 1996-го по 2001 год находившегося при власти в Афганистане, подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.