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"Талибан" объявил всеобщую амнистию для афганских чиновников

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К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически весь Афганистан
К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически весь Афганистан
Фото: EPA

В Афганистане представители движения "Талибан" объявили "всеобщую амнистию" для бывших правительственных чиновников. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на заявление талибов.

Представители движения заявили, что после объявления амнистии граждане могут "начать свою обычную жизнь с полной уверенностью".

Накануне, 16 августа, The Washington Post писала, что "Талибан" подкупал афганских чиновников. С начала 2020-го, по данным издания, стороны заключали сделки, которые афганские официальные лица называли "договоренностями о прекращении огня". На самом деле, как отмечает издание, речь шла о передаче талибам вооружения в обмен на деньги. Именно эти сделки и привели к тому, что "Талибан" захватил страну, пишет газета.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих.   

Теги: Афганистан, амнистия, Талибан, наступление талибов в Афганистане 2021
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