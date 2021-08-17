"Талибан" объявил всеобщую амнистию для афганских чиновников

К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически весь Афганистан Фото: EPA

Представители движения заявили, что после объявления амнистии граждане могут "начать свою обычную жизнь с полной уверенностью".

#UPDATES "A general amnesty has been declared for all ... so you should start your routine life with full confidence," says statement from the Taliban, two days after they took power following a lightning sweep through the country pic.twitter.com/knKDIjdCfm — AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021

Накануне, 16 августа, The Washington Post писала, что "Талибан" подкупал афганских чиновников. С начала 2020-го, по данным издания, стороны заключали сделки, которые афганские официальные лица называли "договоренностями о прекращении огня". На самом деле, как отмечает издание, речь шла о передаче талибам вооружения в обмен на деньги. Именно эти сделки и привели к тому, что "Талибан" захватил страну, пишет газета.