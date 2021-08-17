Джонсон намерен созвать виртуальную встречу G7 из-за ситуации в Афганистане

Джонсон говорил с президентом Франции о ситуации в Афганистане Фото: ЕРА

Как сообщает сайт британского правительства, об этом Джонсон говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном 16 августа.

Мировому сообществу нужно "объединиться и принять единый подход в отношении Афганистана, как в плане признания любого будущего правительства, так и в работе по предотвращению гуманитарного кризиса и кризиса беженцев", подчеркнул Джонсон.

Оба собеседника подчеркнули важность совместной работы над "долгосрочным будущим Афганистана" и необходимость немедленной помощи гражданам Великобритании, Франции и других стран в обеспечении безопасности в Афганистане, сказано в релизе.

Макрон, как сообщает его пресс-служба, после беседы с Джонсоном сказал, что в ближайшее время будут приняты "совместные инициативы".

"Восстановление стабильности потребует таких действий, как политических, так и дипломатических в Совете безопасности ООН. Афганистан не должен снова стать убежищем терроризма, каким он был раньше", – подчеркнул он.