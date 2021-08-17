В шасси вылетевшего из Кабула самолета нашли тело погибшего беженца – СМИ

Тело человека в шасси, по данным СМИ, обнаружили через несколько часов после спешного вылета самолета из аэропорта Кабула Фото: ЕРА (архив)

По данным собеседников издания, тело афганца нашли в шасси через несколько часов после спешного вылета самолета.

В Twitter опубликовали видео, на котором через иллюминатор в шасси самолета видны останки человека. Издание "ГОРДОН" не публикует его из-за этических соображений. Автор твита пишет, что речь идет о беженце из Афганистана, застрявшем в шасси C-17, но не уточняет, где именно и когда сняли эти кадры.

16 августа люди, которые пытаются уехать из Афганистана, привязывали себя к самолетам и цеплялись за фюзеляж, а потом падали. Видео публиковало агентство Aśvaka.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX — A * vaka - * News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — A * vaka - * News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Из-за этих инцидентов полеты и гражданских и военных самолетов на время прекращали, чтобы освободить взлетную полосу от людей, отмечает Politico. Издание отметило, что речь идет не о том C-17, который за один рейс забрал из Кабула порядка 640 человек.