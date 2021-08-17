В шасси вылетевшего из Кабула самолета нашли тело погибшего беженца – СМИ

По данным собеседников издания, тело афганца нашли в шасси через несколько часов после спешного вылета самолета.
В Twitter опубликовали видео, на котором через иллюминатор в шасси самолета видны останки человека. Издание "ГОРДОН" не публикует его из-за этических соображений. Автор твита пишет, что речь идет о беженце из Афганистана, застрявшем в шасси C-17, но не уточняет, где именно и когда сняли эти кадры.
16 августа люди, которые пытаются уехать из Афганистана, привязывали себя к самолетам и цеплялись за фюзеляж, а потом падали. Видео публиковало агентство Aśvaka.
Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan— A * vaka - * News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021
By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX
Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK— A * vaka - * News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021
Из-за этих инцидентов полеты и гражданских и военных самолетов на время прекращали, чтобы освободить взлетную полосу от людей, отмечает Politico. Издание отметило, что речь идет не о том C-17, который за один рейс забрал из Кабула порядка 640 человек.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.
После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
Ранее, 13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.
Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.