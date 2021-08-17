С просьбой об эвакуации из Афганистана в МИД обратились 120 украинцев с семьями, вопрос вылета самолета еще не решен – Николенко

Украинский самолет стоит в аэропорту Кабула, он вылетит, когда будут созданы безопасные условия для этого, сказал Николенко Фото: ЕРА

Об этом спикер МИД Олег Николенко рассказал "Украинской правде" 17 августа.

"По состоянию на утро 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана. Речь идет о украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь", – сказал он.

Николенко напомнил, что в аэропорту Кабула стоит украинский самолет, который вчера не мог вылететь из-за критической ситуации в аэропорту.

По словам Николенко, это гражданский борт и он не может вылететь. На территории Афганистана сейчас действует запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов, сообщил спикер МИД.

Ситуация в самом аэропорту остается неконтролируемой, уточнил он.

"МИД, посольства и причастные ведомства сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы решить вопрос вылета самолета с украинцами в ближайшее время. Приоритет номер один – безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия. Параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации наших граждан. Хочу заверить, что Украина не оставит своих граждан в Афганистане на произвол судьбы. Те украинцы, которые находятся в стране и хотят вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольство в Таджикистане или Пакистане. Родственники могут позвонить на горячую линию МИД. Тогда дипломаты смогут спланировать безопасный вариант помощи", – сказал Николенко.

16 августа было известно, что 91 гражданин Украины хочет эвакуироваться из Афганистана. Кроме того, по информации "24 канала", еще 12 украинских военных находятся на американской военной базе, которую взял под контроль "Талибан".