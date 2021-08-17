С просьбой об эвакуации из Афганистана в МИД обратились 120 украинцев с семьями, вопрос вылета самолета еще не решен – Николенко

Об этом спикер МИД Олег Николенко рассказал "Украинской правде" 17 августа.
"По состоянию на утро 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана. Речь идет о украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь", – сказал он.
Николенко напомнил, что в аэропорту Кабула стоит украинский самолет, который вчера не мог вылететь из-за критической ситуации в аэропорту.
По словам Николенко, это гражданский борт и он не может вылететь. На территории Афганистана сейчас действует запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов, сообщил спикер МИД.
Ситуация в самом аэропорту остается неконтролируемой, уточнил он.
"МИД, посольства и причастные ведомства сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы решить вопрос вылета самолета с украинцами в ближайшее время. Приоритет номер один – безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия. Параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации наших граждан. Хочу заверить, что Украина не оставит своих граждан в Афганистане на произвол судьбы. Те украинцы, которые находятся в стране и хотят вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольство в Таджикистане или Пакистане. Родственники могут позвонить на горячую линию МИД. Тогда дипломаты смогут спланировать безопасный вариант помощи", – сказал Николенко.
16 августа было известно, что 91 гражданин Украины хочет эвакуироваться из Афганистана. Кроме того, по информации "24 канала", еще 12 украинских военных находятся на американской военной базе, которую взял под контроль "Талибан".
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.
После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.
Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих.
Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.