"Немцы, афганцы только что улетели". В аэропорту Кабула возобновили полеты самолетов

"Более 120 человек, немцы, афганцы и представители других народов только что улетели. Воздушные перевозки начались и будут интенсивно продолжаться, если позволит ситуация с безопасностью", – отметил он.

Mehr als 120 Personen, Deutsche, Afghanen & Angehörige anderer Nationen, sind gerade mit einem weiteren Evakuierungsflieger aus #Kabul abgehoben. Die Luftbrücke ist angelaufen und wird intensiv fortgesetzt, sofern die Sicherheitslage dies irgendwie zulässt. #Afghanistan — Heiko Maas * (@HeikoMaas) August 17, 2021

Возобновились также полеты американских военных с целью эвакуации дипломатов и гражданских лиц из Афганистана, сообщило агентство Reuters.

Всего вылетело около десятка рейсов, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Старший гражданский представитель НАТО Стефано Понтекорво опубликовал в Twitter видео из аэропорта.

"Взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая открыта. Я вижу, как приземляются и взлетают самолеты", – написал он.