"Талибан" заявил, что не будет атаковать военнослужащих США, но они обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября

США должны вывести все свои войска из Афганистана, отметили в движении "Талибан" Фото: EPA

"Они [США] должны вывести все свои войска, но мы привержены обязательствам не атаковать их", – сказал Шахин.

В то же время он отметил, что США нарушили договоренности с "Талибаном", которые были заключены в Дохе в прошлом году, сдвинув срок вывода войска на 11 сентября 2021 года.