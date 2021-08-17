"Моральный провал". Германия смогла эвакуировать семь человек на самолете, который вмещает более 100 пассажиров

Транспортный самолет немецких вооруженных сил может взять на борт более 100 человек Фото: ЕРА

В ведомстве объяснили, что не смогли взять на борт больше людей из-за хаоса в аэропорту и регулярных перестрелок на подступах к нему. Как сообщает "Немецкая волна", самолет Airbus A400M вооруженных сил Германии может взять на борт более 100 пассажиров.

"Партнеры, отвечающие за безопасность, не смогли обеспечить допуск лиц, находящихся в гражданской части аэропорта", – заявили в МИД Германии и отметили, что самолету пришлось покинуть Кабул из-за требований безопасности.

Германия отправила в Афганистан четыре военных самолета. Они не смогли сесть сразу и несколько часов кружили над аэропортом, один из них отправился на дозаправку в Узбекистан. Позже полосу освободили от людей, и самолеты сели. Один из них и совершил первый эвакуационный рейс бундесвера.

Организацию эвакуационной операции раскритиковали немецкие политики.

Депутат Бундестага от партии "Союз 90 / Зеленые" Омид Нурипур заявил в эфире радиостанции Radioeins, что "это не только моральный и организационный провал, это также ужасно для репутации Германии в мире как надежного партнера".

DW обращает внимание, что ситуация с немецким самолетом выглядит "особо контрастно" на фоне действий американских военных, которые на транспортном самолете в ту же ночь эвакуировали сотни беженцев.

Сейчас ситуация в аэропорту Кабула более стабильная, военнослужащие бундесвера охраняют подступы к нему, рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас днем 17 августа. Глава МИД ФРГ ожидает, что сегодня немецкие самолеты проведут эвакуационные рейсы, в связи с этим посольство Германии связалось с первой группой лиц, которых планируют забрать из Кабула.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

Уехать из Афганистана хотят еще как минимум 120 украинцев с семьями. В аэропорту Кабула стоит самолет, который должен из эвакуировать, вчера он не мог вылететь из-за критической ситуации в аэропорту, этот вопрос не решился и сегодня, так как разрешения на вылеты получают только военные самолеты, сообщали в МИД.