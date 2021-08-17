Германия вторым рейсом вывезла из Кабула около 120 человек – СМИ

На борт Airbus A400M пустили столько людей, сколько поместилось, невзирая на наличие сидячих мест Фото: EPA

По информации издания, ВВС ФРГ для второй попытки эвакуации разрешили пустить в самолет столько людей, сколько поместится, невзирая на наличие сидячих мест и ремней безопасности.

Первым рейсом в ночь на вторник удалось вывезти только семь человек.

Германия отправила в Афганистан четыре военных самолета. Они не смогли сесть сразу и несколько часов кружили над аэропортом, один из них отправился на дозаправку в Узбекистан. Позже полосу освободили от людей, и самолеты сели. Один из них и совершил первый эвакуационный рейс бундесвера.

Организацию эвакуационной операции ФРГ за якобы ее медлительность раскритиковали в Германии.