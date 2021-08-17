Германия вторым рейсом вывезла из Кабула около 120 человек – СМИ

По информации издания, ВВС ФРГ для второй попытки эвакуации разрешили пустить в самолет столько людей, сколько поместится, невзирая на наличие сидячих мест и ремней безопасности.
Первым рейсом в ночь на вторник удалось вывезти только семь человек.
Германия отправила в Афганистан четыре военных самолета. Они не смогли сесть сразу и несколько часов кружили над аэропортом, один из них отправился на дозаправку в Узбекистан. Позже полосу освободили от людей, и самолеты сели. Один из них и совершил первый эвакуационный рейс бундесвера.
Организацию эвакуационной операции ФРГ за якобы ее медлительность раскритиковали в Германии.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.
Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
СМИ сообщали, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за того, что люди, опасаясь преследований талибов, пытаются покинуть страну. 17 августа в МИД ФРГ заявили, что ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется.