Талибы в захваченном Афганистане катаются на машинках и каруселях, не выпуская оружие. Видео

Так, широко разошлось видео, на котором талибы катаются на автомобильчиках в парке развлечений в Кабуле с оружием в руках. Первым его опубликовал в Twitter 16 августа корреспондент Reuters Хамид Шализи – но его аккаунт позднее был удален.

Не остались без внимания талибов и карусели.

It seems all they wanted was free rides at the theme park #Taliban pic.twitter.com/qh00uk96UK — Shakib Noori (@shakibnoori) August 16, 2021

Кроме этого, они развлекаются в тренажерном зале, который предположительно расположен в президентском дворце в Кабуле, сообщил журналист Асаад Ханна.

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35 — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) August 16, 2021

Он также опубликовал видео, на котором талибы прыгают на батуте, однако оно на самом деле появилось на YouTube еще в январе 2020 года.