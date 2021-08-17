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Петрулевич: Нельзя заставить афганцев со своими обычаями и традициями жить цивилизованно

 
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Петрулевич: Пусть афганцы разберутся сами в своем Афганистане. Нечего туда лезть
Петрулевич: Пусть афганцы разберутся сами в своем Афганистане. Нечего туда лезть
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Мировое сообщество должно предоставить возможность Афганистану самому разобраться в своих проблемах и определить путь развития. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое сейчас транслируется в YouTube, высказал бывший глава управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич.

Гордон отметил, что его гость в свое время служил на Кавказе, хорошо знает ислам и знаком с ситуацией в Афганистане. 

"Пусть афганцы разберутся сами в своем Афганистане. Нечего туда лезть. Там создан такой геморрой... Это хуже, чем [террористическая организация] "Аль-Каида", вспомните мое слово. Отрыжка будет такая, что, боюсь, мировому сообществу придется опять наводить порядок", – считает Петрулевич. 

Журналист спросил у собеседника, почему Афганистан "постоянно находится под боем" – туда вторгались и СССР, и США.

"Во-первых, из-за географического размещения. Это перепутье между Индией, Средней Азией и Ираном. [То есть выгодное торговое положение]. Ну а потом – редкоземельные металлы, золото, уран и так далее. То есть это богатая страна", – ответил Петрулевич.

Он отметил, что период, когда Афганистан пытались завоевать разные страны, не прошел бесследно – рядовые афганцы не доверяют власти. 

"У них традиции и обычаи еще доисламские. Они передаются из поколения в поколение. Порядок поведения, общения... Ну и они никому не верят. Вот есть клан, семья  это наше [им доверяю]. Но они никогда не верили (это до сих пор остается) центральной власти. Попытка установления центральной власти как Советским Союзом, так и США не приводят ни к чему. Нельзя насадить [свои правила] определенному кругу людей, которые живут своими традициями и обычаями, заставить их цивилизованными мерками мерять жизнь... То, что хорошо для цивилизованных стран, как мы считаем, не означает, что хорошо для них", – убежден Петрулевич. 

Хотя в истории Афганистана был период, около 40 лет, когда там строили светское мусульманское государство, продолжил собеседник Гордона. Речь идет о правлении короля Мухаммеда Захир-шаха. 

"В 1919 году они получили независимость [от Великобритании], и до 1933 года там постоянно шла борьба. Не за центральную власть, а было клановое выяснение отношений... То есть территория была, а власти как таковой не было. То одни захватят, то другие... А вот в 1933 году пришел к власти король Мухаммед Захир-шах и в принципе 40 лет он превращал Афганистан в светское государство", – отметил Петрулевич. 

Во время правления короля в Афганистане была создана система учебных заведений, проводились реформы, "даже дошло до того, что в парламенте находились женщины", сказал он. Но в 1973 году Мухаммед Захир-шах был свергнут двоюродным братом Мухаммедом Даудом, и "все за пять лет развалилось", продолжил Петрулевич. 

"Опять страна попала в пучину. Это началось в 1978 году. А далее – ввод [советских] войск и попытка сделать социалистическую республику, – напомнил Петрулевич. – Но если бы короля не снесли тогда, неизвестно, как бы Афганистан развивался и в каком направлении сейчас бы двигался".

США, которые ввели войска в Афганистан в 2001 году, пытались обратно превратить Афганистан в светское мусульманское государства, и сейчас люди, которые поверили в эту идею, могут чувствовать себя обманутыми, считает Петрулевич. 

"Вложено было много денег – тут вопросов нет. Куда они пошли – другой вопрос. Но какие-то усилия были. Люди поверили, в основном в городах. Давайте говорить о том, что за это время уже дети выросли. Они родились [когда американские войска вошли], а сейчас им уже по 20 лет. Институты, университеты [выпускали специалистов], они устроились переводчиками, журналистами и так далее. Рестораны, кафе открылись. Женщины ходили без паранджи и чалмы, в джинсах. Девочки на Олимпиадах выступали. А теперь все эти люди понимают, что в один день их возвращают в Средневековье. В один день! Не только паранджу придется надеть – это еще перетерпеть можно, а как детям в школе учится, а [как быть с людьми], которые были на госслужбе?" – сказал Петрулевич. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявили, что намерены завершить этот процесс до конца августа

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразили обеспокоенность по поводу будущего женщин в Афганистане. "Их права, завоеванные с таким трудом, должны быть защищены", – заявил Гутерриш.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела эвакуировать из Кабула 79 человекСреди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

Уехать из Афганистана хотят еще как минимум 120 украинцев с семьями. В Кабуле находится самолет, который должен их эвакуировать, вчера он не мог вылететь из-за критической ситуации в аэропорту.

Также известно, что 12 украинцев находятся на американской военной базе, которую взял под контроль "Талибан". Посольство поддерживает с ними связь.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Дмитрий Гордон, СССР, Аль-Каида, Афганистан, Александр Петрулевич, Талибан, талибы, наступление талибов в Афганистане 2021
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