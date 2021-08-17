Петрулевич: Нельзя заставить афганцев со своими обычаями и традициями жить цивилизованно

Гордон отметил, что его гость в свое время служил на Кавказе, хорошо знает ислам и знаком с ситуацией в Афганистане.

"Пусть афганцы разберутся сами в своем Афганистане. Нечего туда лезть. Там создан такой геморрой... Это хуже, чем [террористическая организация] "Аль-Каида", вспомните мое слово. Отрыжка будет такая, что, боюсь, мировому сообществу придется опять наводить порядок", – считает Петрулевич.

Журналист спросил у собеседника, почему Афганистан "постоянно находится под боем" – туда вторгались и СССР, и США.

"Во-первых, из-за географического размещения. Это перепутье между Индией, Средней Азией и Ираном. [То есть выгодное торговое положение]. Ну а потом – редкоземельные металлы, золото, уран и так далее. То есть это богатая страна", – ответил Петрулевич.

Он отметил, что период, когда Афганистан пытались завоевать разные страны, не прошел бесследно – рядовые афганцы не доверяют власти.

"У них традиции и обычаи еще доисламские. Они передаются из поколения в поколение. Порядок поведения, общения... Ну и они никому не верят. Вот есть клан, семья – это наше [им доверяю]. Но они никогда не верили (это до сих пор остается) центральной власти. Попытка установления центральной власти как Советским Союзом, так и США не приводят ни к чему. Нельзя насадить [свои правила] определенному кругу людей, которые живут своими традициями и обычаями, заставить их цивилизованными мерками мерять жизнь... То, что хорошо для цивилизованных стран, как мы считаем, не означает, что хорошо для них", – убежден Петрулевич.

Хотя в истории Афганистана был период, около 40 лет, когда там строили светское мусульманское государство, продолжил собеседник Гордона. Речь идет о правлении короля Мухаммеда Захир-шаха.

"В 1919 году они получили независимость [от Великобритании], и до 1933 года там постоянно шла борьба. Не за центральную власть, а было клановое выяснение отношений... То есть территория была, а власти как таковой не было. То одни захватят, то другие... А вот в 1933 году пришел к власти король Мухаммед Захир-шах и в принципе 40 лет он превращал Афганистан в светское государство", – отметил Петрулевич.

Во время правления короля в Афганистане была создана система учебных заведений, проводились реформы, "даже дошло до того, что в парламенте находились женщины", сказал он. Но в 1973 году Мухаммед Захир-шах был свергнут двоюродным братом Мухаммедом Даудом, и "все за пять лет развалилось", продолжил Петрулевич.

"Опять страна попала в пучину. Это началось в 1978 году. А далее – ввод [советских] войск и попытка сделать социалистическую республику, – напомнил Петрулевич. – Но если бы короля не снесли тогда, неизвестно, как бы Афганистан развивался и в каком направлении сейчас бы двигался".

США, которые ввели войска в Афганистан в 2001 году, пытались обратно превратить Афганистан в светское мусульманское государства, и сейчас люди, которые поверили в эту идею, могут чувствовать себя обманутыми, считает Петрулевич.

"Вложено было много денег – тут вопросов нет. Куда они пошли – другой вопрос. Но какие-то усилия были. Люди поверили, в основном в городах. Давайте говорить о том, что за это время уже дети выросли. Они родились [когда американские войска вошли], а сейчас им уже по 20 лет. Институты, университеты [выпускали специалистов], они устроились переводчиками, журналистами и так далее. Рестораны, кафе открылись. Женщины ходили без паранджи и чалмы, в джинсах. Девочки на Олимпиадах выступали. А теперь все эти люди понимают, что в один день их возвращают в Средневековье. В один день! Не только паранджу придется надеть – это еще перетерпеть можно, а как детям в школе учится, а [как быть с людьми], которые были на госслужбе?" – сказал Петрулевич.

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