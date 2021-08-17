В МИД Украины заявили, что на военной базе в Афганистане заблокированы 12 украинцев. В Минобороны утверждают, что украинских военных там нет

"МИД известно о 12 украинцах, которые сейчас находятся на военной базе в Афганистане. Наше посольство поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации", – сказал Николенко.
В то же время замминистра обороны Украины Анна Маляр в Facebook написала, что украинских военных в Афганистане нет.
"Миротворческий персонал, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО, по состоянию на 8 июня вернулся в Украину. Следовательно, на территории Афганистана военнослужащих ВСУ нет", – подчеркнула Маляр.
Издание LIGA.net, ссылаясь на одного из украинцев, которые находятся на базе в Афганистане, сообщает, что граждане Украины работали там по частному военному контракту. По словам собеседника, в МИД Украины предложили им самостоятельно добраться до Пакистана, куда за ними направят самолет. Однако украинцы, находящиеся на заблокированной талибами военной базе, не видят возможности самим добраться до пакистанской границы.
16 августа было известно, что 91 гражданин Украины хочет эвакуироваться из Афганистана, сегодня их число возросло до 120. "24 канал" также сообщал, что еще 12 украинских военных находятся на американской военной базе, которую взял под контроль "Талибан".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 августа говорил, что из аэропорта Кабула не может улететь самолет, на котором из Афганистана эвакуируются украинцы. Он также назвал "абсолютной манипуляцией" информацию о том, что МИД Украины не предлагает соотечественникам эвакуироваться из Афганистана.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.
После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.
Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих.
Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.