В МИД Украины заявили, что на военной базе в Афганистане заблокированы 12 украинцев. В Минобороны утверждают, что украинских военных там нет

В МИД заявили, что украинское посольство поддерживает связь с военными из Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"МИД известно о 12 украинцах, которые сейчас находятся на военной базе в Афганистане. Наше посольство поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации", – сказал Николенко.

В то же время замминистра обороны Украины Анна Маляр в Facebook написала, что украинских военных в Афганистане нет.

"Миротворческий персонал, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО, по состоянию на 8 июня вернулся в Украину. Следовательно, на территории Афганистана военнослужащих ВСУ нет", – подчеркнула Маляр.

Издание LIGA.net, ссылаясь на одного из украинцев, которые находятся на базе в Афганистане, сообщает, что граждане Украины работали там по частному военному контракту. По словам собеседника, в МИД Украины предложили им самостоятельно добраться до Пакистана, куда за ними направят самолет. Однако украинцы, находящиеся на заблокированной талибами военной базе, не видят возможности самим добраться до пакистанской границы.

16 августа было известно, что 91 гражданин Украины хочет эвакуироваться из Афганистана, сегодня их число возросло до 120. "24 канал" также сообщал, что еще 12 украинских военных находятся на американской военной базе, которую взял под контроль "Талибан".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 августа говорил, что из аэропорта Кабула не может улететь самолет, на котором из Афганистана эвакуируются украинцы. Он также назвал "абсолютной манипуляцией" информацию о том, что МИД Украины не предлагает соотечественникам эвакуироваться из Афганистана.