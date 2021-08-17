Первый вице-президент Афганистана заявил, что он – законный руководитель страны, и призвал к сопротивлению талибам

Салех заявил, что остался в Афганистане и ни при каких обстоятельствах не преклонится перед "Талибаном" Фото: EPA

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент исполняет обязанности президента. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом. Связываюсь со всеми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием", – написал Салех.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

Он заявил, что, в отличие от США и НАТО, жители Афганистана не теряли духа и "видят впереди огромные возможности".

"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан – это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на "Вьетконг"... Бесполезные предостережения закончены. Присоединяйтесь к сопротивлению", – написал он.

It is futile to argue with @POTUS on Afg now. Let him digest it. We d Afgs must prove tht Afgh isn't Vietnam & the Talibs aren't even remotely like Vietcong. Unlike US/NATO we hvn't lost spirit & see enormous oprtnities ahead. Useless caveats are finished. JOIN THE RESISTANCE. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

Ранее, 15 августа, Салех заявлял также, что никогда и ни при каких обстоятельствах не преклонится перед талибскими террористами и не будет работать "под одним потолком с "Талибаном".

I will never, ever & under no circumstances bow to d Talib terrorists. I will never betray d soul & legacy of my hero Ahmad Shah Masoud, the commander, the legend & the guide. I won't dis-appoint millions who listened to me. I will never be under one ceiling with Taliban. NEVER. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 15, 2021

Как пишет корреспондент The Washington Post Ишаан Тарур, Салех сейчас предположительно находится в провинции Панджшер, откуда он родом, – это последняя территория Афганистана, которую еще не контролируют талибы. Эту информацию подтверждает AFP.

Там же сейчас находится и собирает сопротивление Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмада Шаха Масуда, сообщило 16 августа французское издание Paris Match. "Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся. Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам", – цитирует издание письмо Ахмада Масуда.

Амрулла Салех считается одним из самых непримиримых противников талибов. На жизнь Салеха совершено множество покушений, он несколько раз был ранен. Последнее покушение произошло 9 сентября 2020 года, писало издание "Все об Афганистане". В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек и еще 16 получили ранения, в том числе охранники вице-президента.