Украинка, которая бежала из Кабула, рассказала, как украинскому самолету удалось улететь

Украинский самолет был на дальней стоянке в аэропорту Кабула, и это, по словам пассажирки, помогло в эвакуации Фото: ЕРА

Об этом "ВВС News Україна" анонимно рассказала одна из пассажирок рейса, украинка, которая работала в Афганистане последние три года. Женщина не стала называть свое имя, так как не рассказывала родным, что работает в Афганистане.

"Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга, каждый хотел как можно быстрее попасть в самолет. Если их не брали в самолет... Люди занимали места в любом самолете, а если их не брали, они просто блокировали этот лайнер. В основном весь парк стоит в аэропорту, и люди просто разрушают самолеты. Тот, на котором мы улетели, стоял на дальней стоянке, поэтому люди туда не смогли добежать. Благодаря этому мы смогли вылететь", – описала она ситуацию в аэропорту 15 августа.

Женщина рассказала, что помогала украинским властям со списками для эвакуации. Часть людей из этих списков уже уехали из Афганистана, но есть и такие, кто не спешит это делать, уточнила она.

"Некоторые хотели, но не смогли вылететь в этот день, потому что город был перекрыт и было очень сложно добраться до аэропорта. Если кто-то проживал далеко, он просто физически не смог. Но не все хотят выехать. Возможно, они хотят продолжать работать и не видят никакой опасности, есть такие", – отметила украинка.

Она предположила, что в панике, которая была в аэропорту 15 августа, эвакуироваться было, возможно, опаснее, чем, например, через неделю, "когда в аэропорту наведут порядок".

"Я не успела испугаться. Но теперь понимаю, что сейчас некоторые мои коллеги ждут, когда будет возможность вылететь, например, в Ташкент. А еще мне очень жаль тех людей, которые там остались. Они вернулись в прошлое, от которого сами бежали. Они пытались построить совсем другое государство", – добавила женщина.