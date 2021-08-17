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Байден выделил $500 млн на помощь беженцам из Афганистана

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Меморандум Байдена опубликован на сайте Белого дома
Меморандум Байдена опубликован на сайте Белого дома
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден поручил выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном 16 августа на сайте Белого дома.

В документе сказано, что "для национальных интересов важно предоставить помощь на сумму не более $500 млн".

Также в меморандуме указано, что данные средства должны быть направлены на удовлетворение "неотложных потребностей" беженцев, жертв конфликта и других лиц, которые подвергаются риску в результате ситуации в Афганистане.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ранее, 13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих. 

16 августа в Пентагоне заявили, что США планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день.

Теги: США, Афганистан, Джо Байден, Белый дом, эвакуация, Талибан, талибы, наступление талибов в Афганистане 2021
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