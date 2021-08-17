"Я жива и в безопасности". Украинский самолет эвакуировал всемирно известного режиссера Сахру Карими

Об этом сообщает ТСН.
Карими – глава национальной кинокомпании Afghan Film, первая в Афганистане женщина с докторской степенью в отрасли кинопроизводства. Еще 15 августа она писала в Instagram, что не хочет уезжать из страны, и призывала мир "не отворачиваться" от Афганистана.
Один из последних фильмов Карими "Хава, Марьям, Аиша" о беременности и абортах в Афганистане был показан на Венецианском фестивале в 2019 году, сообщает Variety. Она высказывала опасения за свою жизнь после захвата талибами территории страны, отметило издание.
В Twitter режиссер поблагодарила Академию кино и телевидения Словакии, Министерство иностранных дел и президента Украины Владимира Зеленского, а также посольства Турции и Словакии за помощь в эвакуации.
"Все вместе [они] помогли мне выбраться из Кабула и спасли еще 11 человек. Я жива и в безопасности", – написала она.
#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),— Sahraa Karimi/ * * (@sahraakarimi) August 17, 2021
#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran
All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person.
I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH
Перед отлетом из Кабула, по словам Карими, она и ее родственники прятались на территории аэропорта, а потом их отвели к военным и посадили в самолет.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .— Sahraa Karimi/ * * (@sahraakarimi) August 17, 2021
Режиссер уточнила, что это не бегство, а спасение семьи. Она взяла отпуск на 20 дней и намерена вернуться.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * .— Sahraa Karimi/ * * (@sahraakarimi) August 17, 2021
* * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.
После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.
Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.
Уехать из Афганистана хотят еще как минимум 120 украинцев с семьями. В аэропорту Кабула стоит самолет, который должен из эвакуировать, вчера он не мог вылететь из-за критической ситуации в аэропорту.
Кроме того, по информации "24 канала", 12 украинских военных находятся на американской военной базе, которую взял под контроль "Талибан".