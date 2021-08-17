"Я жива и в безопасности". Украинский самолет эвакуировал всемирно известного режиссера Сахру Карими

Об этом сообщает ТСН.

Карими – глава национальной кинокомпании Afghan Film, первая в Афганистане женщина с докторской степенью в отрасли кинопроизводства. Еще 15 августа она писала в Instagram, что не хочет уезжать из страны, и призывала мир "не отворачиваться" от Афганистана.

Один из последних фильмов Карими "Хава, Марьям, Аиша" о беременности и абортах в Афганистане был показан на Венецианском фестивале в 2019 году, сообщает Variety. Она высказывала опасения за свою жизнь после захвата талибами территории страны, отметило издание.

В Twitter режиссер поблагодарила Академию кино и телевидения Словакии, Министерство иностранных дел и президента Украины Владимира Зеленского, а также посольства Турции и Словакии за помощь в эвакуации.

"Все вместе [они] помогли мне выбраться из Кабула и спасли еще 11 человек. Я жива и в безопасности", – написала она.

#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),

#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran

All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person.



I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH — Sahraa Karimi/ * * (@sahraakarimi) August 17, 2021

Перед отлетом из Кабула, по словам Карими, она и ее родственники прятались на территории аэропорта, а потом их отвели к военным и посадили в самолет.

Режиссер уточнила, что это не бегство, а спасение семьи. Она взяла отпуск на 20 дней и намерена вернуться.