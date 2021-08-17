Вакцинированные от COVID-19 украинцы получат неделю бесплатной подписки на сервис Megogo – Минздрав

"Если вы привились по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, медиасервис дарит семь дней подписки "Кино+". Это широкий выбор фильмов, сериалов, мультфильмов, фильмовых каналов, аудиокниг и подкастов", – говорится в сообщении.
В Минздраве сообщили, что на плакатах в центрах вакцинации можно будет найти промокод от Megogo.
"Зарегистрируйтесь или войдите в свой профиль на медиасервисе Megogo (через сайт или в приложении на Smart TV), введите промокод в соответствующее поле. Для активации промокода не нужно вводить платежные данные. После окончания бесплатного периода ваша подписка автоматически отменяется. Промокод можно активировать до конца 2021 года", – заявили в ведомстве.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 17 августа в Украине первую дозу вакцины получило почти 4,8 млн человек, а почти 2,8 млн получили вторую дозу и завершили вакцинацию.
9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.