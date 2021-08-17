Вакцинированные от COVID-19 украинцы получат неделю бесплатной подписки на сервис Megogo – Минздрав

"Если вы привились по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, медиасервис дарит семь дней подписки "Кино+". Это широкий выбор фильмов, сериалов, мультфильмов, фильмовых каналов, аудиокниг и подкастов", – говорится в сообщении.

В Минздраве сообщили, что на плакатах в центрах вакцинации можно будет найти промокод от Megogo.

"Зарегистрируйтесь или войдите в свой профиль на медиасервисе Megogo (через сайт или в приложении на Smart TV), введите промокод в соответствующее поле. Для активации промокода не нужно вводить платежные данные. После окончания бесплатного периода ваша подписка автоматически отменяется. Промокод можно активировать до конца 2021 года", – заявили в ведомстве.