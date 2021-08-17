Президент ФРГ назвал постыдной для Запада ситуацию в аэропорту Кабула

ФРГ вместе с союзниками необходимо помочь тем, кому сейчас угрожает насилие или смерть в Афганистане, отметил Штайнмайер Фото: EPA

По его словам, "картины отчаяния в аэропорту Кабула постыдны для политического Запада".

Штайнмайер отметил, что Германия должна "сделать все возможное для того, чтобы наши соотечественники и все афганцы, которые поддерживали их на протяжении многих лет, оказались в безопасности".

ФРГ вместе с союзниками необходимо помочь тем, "кому сейчас угрожает насилие или смерть в Афганистане, в частности большому числу мужественных женщин", добавил президент.