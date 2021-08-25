В Афганистане остаются около 90 украинцев – МИД Украины

В МИД не исключают, что могут забрать из Афганистана не только граждан Украины, но и иностранцев Фото: depositphotos.com

"На территории Афганистана продолжают оставаться около 90 граждан Украины. МИД и наше посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации наших граждан из Афганистана, в частности с привлечением логистических возможностей западных партнеров", – сказал Николенко.

Он подчеркнул, что приоритетом является эвакуация украинских граждан и членов их семей, однако в МИД не исключают, что могут забрать из Афганистана граждан и других стран, если для этого будут возможности.