В Конгрессе считают, что США не успеют завершить эвакуацию из Афганистана до срока, установленного талибами

Учитывая количество американцев, которые нуждаются в эвакуации, а также представителей афганской прессы, лидеров гражданского общества и женщин-лидеров, успеть к такому сроку весьма маловероятно, полагает Шифф.

Один из дипломатов, знакомый с ситуацией в Кабуле, сказал, что существует разрыв между реальностью и политикой. Дипломат добавил, что к 31 августа в Афганистане останутся десятки тысяч человек.

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол предупредил, что талибы могут казнить нуждавшихся в эвакуации после ухода США. По словам политика, когда "дверь захлопнется, руки Байдена будут в крови".