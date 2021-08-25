В Конгрессе считают, что США не успеют завершить эвакуацию из Афганистана до срока, установленного талибами

Учитывая количество американцев, которые нуждаются в эвакуации, а также представителей афганской прессы, лидеров гражданского общества и женщин-лидеров, успеть к такому сроку весьма маловероятно, полагает Шифф.
Один из дипломатов, знакомый с ситуацией в Кабуле, сказал, что существует разрыв между реальностью и политикой. Дипломат добавил, что к 31 августа в Афганистане останутся десятки тысяч человек.
Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол предупредил, что талибы могут казнить нуждавшихся в эвакуации после ухода США. По словам политика, когда "дверь захлопнется, руки Байдена будут в крови".
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
В Пентагоне во вторник сообщали, что за последние сутки из Афганистана вывезли более 21 тыс. человек, всего – 63,9 тыс. американцев, граждан государств НАТО и других партнеров США, а также афганцев. По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.
Боевики движения "Талибан" накануне заявили о желании, чтобы все иностранные граждане были эвакуированы к 31 августа. Талибы запретили афганским гражданам посещать аэропорт Кабула из-за того, что там "царит хаос".